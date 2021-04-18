تامر حسني في الصدارة.. تتر “نسل الأغراب” الأعلى مشاهدة في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تحظى شارة مسلسل “نسل الأغراب” التي يقدّمها النجم المصري تامر حسني بإعجاب المصريين، وتفاعُل المغرّدين خلال بثّ كل حلقة جديدة من المسلسل الدرامي الذي يؤدي بطولته الممثلان أحمد السقا وأمير كرارة، فتتصدّر يومياً الترند المصري.

وحصدت أغنية تتر مسلسل “نسل الأغراب” أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال 5 أيام فقط من إصدارها على القناة الرسمية للفنان تامر حسني في موقع “يوتيوب”. وتعتبر شارة “نسل الأغراب” العمل الفني الأعلى مشاهدةً في رمضان لهذا العام، حيث استطاع تامر حسني أن يتفوّق من خلالها على كل شارات المسلسلات الأخرى والإعلانات الدعائية الفنية التي تم إصدارها منذ حلول الشهر الفضيل.

وأغنية تتر مسلسل “نسل الأغراب” باللهجة الصعيدية، من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع موسيقى فهد.

وقد استقبل جمهور تامر حسني العمل الغنائي بمشاركة كلماته، مؤكدين أن صوت فنانهم المحبوب مناسبٌ لأداء كل اللهجات، مشددين على أنه أتقن الصعيدية تماماً في الأغنية، لذا يستحق الوصول إلى الترند.

نفيد بالذكر أن مسلسل “نسل الأغراب” تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.