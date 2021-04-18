مخرج إعلان شريهان يكشف كواليسه: "الفنانة تأثرت جدا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف محمد شاكر خضير، مخرج إعلان الفنانة المصرية شريهان لأول مرة عن كواليس تصوير وفكرة الإعلان.

وعرض الإعلان خلال شهر رمضان 2021، وحاز إعجاب الملايين من معجبيها ومحبيها.

وأكد خضير لبرنامج "إي تي بالعربي" أن شريهان أكدت له في أول جلسة عمل بينهما أنها لم تعتزل الفن ولم تبتعد عن الأضواء لكي تعود إليها، وأبدت حماسها الشديد لتقديم شيء مختلف لجمهورها، وهو ما شكّل تحديا بالنسبة له.

وأشار إلى أن فكرة الإعلان تبلورت لديه بعد جلسة تعارف بينه وبين شريهان، والدردشة معها عن فصول من حياتها وطموحاتها وما ترغب في تقديمه.

كما لفت المخرج محمد شاكر خضير إلى أن من بين التحديات الكبيرة التي واجهته خلال تقديم إعلان شريهان هو أنه يحمل رسالة بسيطة وإنسانية، ويجب أن تقدم في صورة استعراضية، وهو نوع غير مألوف بالنسبة للجمهور العربي خلال الـ15 عاما الماضية.

وعن كواليس الإعلان، قال خضير إنها كانت مميزة جدا، وأن شريهان تأثرت جدا في أكثر من مشهد، مثل تعرضها لحادث السيارة ومشهد العملية وكذلك المشهد النهائي للإعلان.

وعادت شريهان إلى الأضواء بإعلانها لصالح إحدى شركات الاتصالات في مصر بعد غياب دام 19 عاما، منذ أن قدمت آخر أفلامها "العشق والدم" الذي شاركها بطولته الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.