شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفي يلخص أداءه المميز بـ"القاهرة كابول" فى 8 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم طارق لطفي، عن لقطات من مسلسله الرمضاني "القاهرة كابول"، حيث ظهر طارق في الصور التي نشرها على إنستجرام بمجموعة من انفعالات شخصيته في المسلسل، الذي وجد قاعدة مشاهدة كبيرة وسط الزحام الرمضاني المميز هذا العام، خاصة الشخصية التي يقدمها طارق لطفي حيث يقدم النجم أداء مميزًا وموهبة فردت نفسها بشكل حقيقي مبهر.



طارق لطفي في القاهرة كابول



طارق لطفي يبرز صورًا من شخصيته في القاهرة كابول



طارق لطفي

كان السيناريست مدحت العدل، أشاد بمسلسل "القاهرة – كابول" الذى يعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان الحالى، مشيرًا إلى أن المسلسل أثلج صدورنا وأعطانا الأمل بأن الجودة والإتقان والموهبة الحقيقية هم الرهان الذى يكسب دائما.

وكتب العدل، عبر حسابه على إنستجرام: "القاهرة - كابول.. للرائع عبد الرحيم كمال والمخرج الجميل حسام على والممثلين المبدعين أثلج صدورنا وأعطانا الأمل أن الجودة والإتقان والموهبة الحقيقية هم الرهان الذى يكسب دائمًا.. شكرًا لصناع العمل الرائع".