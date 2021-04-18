زوجة خالد النبوي تعلن خروجه من المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، تعافيه من فيروس كورونا المستجد وخروجه من المستشفى.

وكتبت منى "الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، خالد خرج من المستشفى".

جدير بالذكر أن منى أعلنت قبل شهر رمضان عن دخول خالد العناية المركزة، وتم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، قبل أن تؤكد منى تحسن حالته الصحية ونقله لغرفة عادية بالمستشفى.

خالد النبوي أحد أهم وأشهر نجوم الفن في مصر والعالم العربي، نجح في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، وقدم عددا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المهمة على مدار مسيرته الفنية، بينها: "المواطن مصري"، "المهاجر"، "المصير"، "حديث الصباح والمساء" و"ممالك النار".