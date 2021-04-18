فوزي إبراهيم يعلن تعافيه من فيروس كورونا‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الشاعر فوزي إبراهيم تعافيه من إصابته بفيروس كورونا، موضحاً أنه يخضع للعلاج حاليا من تأثير الإصابة على الرئتين.

الشاعر الكبير فوزي إبراهيم "أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين"، كشف عن تطورات حالته الصحية، في تعليق له عبر موقع فيسبوك، وكتب: "الله يسلمكم ويسلم دعواتكم جميعا، أنا بفضل الله خفيت من الفيروس، بس بتعالج من آثاره على الرئتين، وكلها أسبوعين وهبقى كويس إن شاء الله. أشكركم جميعا".

فوزي إبراهيم كتب مؤخرا المعالجة المسرحية والأغاني في مسرحية "السلطانية"، التي يقوم ببطولتها حسن فؤاد، ولقاء سويدان، ومن إخراج مراد منير.