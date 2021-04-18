الفنان المصري أشرف عبدالباقي يخطف الأنظار بدور "أسد كرداسة" في "الاختيار 2"

محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

نجح الفنان المصري أشرف عبدالباقي في جذب أنظار الجماهير العربية، بأدائه المتميز لشخصية اللواء الشهيد محمد جبر، مأمور قسم كرداسة.



جاء ذلك ضمن أحداث الحلقة الـ5 من مسلسل "الاختيار 2" الذي يُعرض في مصر حصريا على قناة "on" خلال شهر رمضان 2021.

وعلق عبدالباقي فور انتهاء عرض الحلقة على دوره في المسلسل، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر قائلا: "‏مهما حاولنا نقدم جزء ولو بسيط من اللي حصل لشهداء مصر.. مش هنوفيهم حقهم.. ربنا يرحمهم جميعًا.. وقائع الهجوم على قسم كرداسة واستشهاد اللواء محمد جبر - رحم الله شهداء الوطن.. الاختيار 2".

ولعب عبدالباقي دور اللواء "جبر" المُلقب بـ"أسد كرداسة"، والذي دافع عن مركز شرطة كرداسة وسط تهديدات العناصر الإرهابية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان حتى استشهد.

وشهدت الحلقة الـ5 من مسلسل "الاختيار 2" عرض العديد من المشاهد الحقيقية، من أحداث "فض اعتصام رابعة" في مصر، والتي وقعت في 13 و14 أغسطس 2013.

وكشفت المشاهد عن بشاعة الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشرطة المصرية.

ووجه رجال الشرطة في البداية نداءات كثيرة بمكبرات الصوت لمطالبة المعتصمين بالخروج من الميدان بشكل سلمي، وتم تجاهل كل هذه النداءات .

وفوجئ رجال الشرطة بقيام الإخوان بإطلاق الرصاص والقنابل من داخل مقر الاعتصام، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من رجال الشرطة المصرية، لالتزامهم بالتعامل السلمي.

تناول بيتر ميمي مخرج "الاختيار 2" في الحلقة الـ5، بجانب فض اعتصام رابعة، عدة مشاهد من محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، ظهر خلالها قيام عناصر إخوانية إرهابية بحرق الكنائس بهدف إحداث فوضى في كل مكان بمصر.

واستطاع "ميمي" الربط بين أحداث القاهرة، التي يقودها "أحمد مكي"، ومواجهات المنيا بقيادة كريم عبدالعزيز.

وكان المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة، صرح بعرض الحلقة الـ5 من المسلسل دون فواصل إعلانية لكونها تحوي أحداثا مهمة مرت في تاريخ مصر، وعليه كان القرار بالتنازل عن حصيلة الفواصل الإعلانية المسبق حجزها.

مسلسل "الاختيار 2" هو أحد الأعمال التي أنتجت لخدمة القضايا الوطنية المصرية ضمن مهمة القوة الناعمة.