شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى بعد ظهوره فى "الاختيار 2": رحم الله الشهداء مهما قدمنا مش هنوفى حقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم أشرف عبد الباقي، أن ما تم تقديمه بالحلقة الخامسة لمسلسل "الاختيار 2" عن أحداث قسم كرداسة واستشهاد عدد كبير من أبطال الشرطة المصرية، ما هو إلا جزء بسيط من الأحداث الدامية التي تعرض لها الشهداء بهذه المذبحة، لافتا إلى أنه مهما جسدت الدراما لا يمكن أن توفي الشهداء حقهم.

وشارك أشرف عبد الباقى متابعيه بفيديو لأحداث قسم كرداسة خلال الحلقة الخامسة من المسلسل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "وقائع الهجوم على قسم كرداسة واستشهاد اللواء محمد جبر - رحم الله شهداء الوطن.. مهما حاولنا نقدم جزء ولو بسيط من اللي حصل لشهداء مصر مش هانوفيهم حقهم ربنا يرحمهم جميعًا".

ونال النجم أشرف عبد الباقي، استحسان الآلاف من المغردين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد إبداعه في تجسيد شخصية الشهيد اللواء محمد جبر، مأمور قسم شرطة كرداسة، في الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، الذي استُشهد على يد العناصر الإرهابية المسلحة التي اقتحمت القسم يوم فض اعتصام رابعة.

وسرعان ما تحول النجم أشرف عبد الباقي لحديث الساعة بعد دقائق من انتهاء الحلقة الخامسة، التي شهدت إبراز حقيقة الجماعة الإرهابية ومخططها في إسقاط الدولة المصرية، وتسارع الكثيرون بالثناء على دور الفنان أشرف عبد الباقي، الذي جسد شخصية مأمور قسم كرداسة بشكل رائع وصل لقلوب المصريين.

يأتى هذا فيما قدم صناع "الاختيار 2" حلقة تاريخية فى الحلقة الخامسة من المسلسل، التى سلطت الضوء بمشاهد حقيقية لعملية فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، فضحت أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، وكشفت مخططاتهم لإسقاط مصر.

وأبرز المشاهد الحقيقية، التى تم الاستعانة بها فى الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2"، كانت مكبرات الصوت التى استخدامها رجال الأمن، ومناشدتهم المعتصمين بالخروج الآمن، بينما لجأ أفراد الاعتصام لحمل السلاح، واستخدام المواطنين كدروع واقية لعملياتهم الإرهابية.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.