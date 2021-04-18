شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أيام وينتهي النجم ياسر جلال من تصوير مسلسل "ضل راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك النجم ياسر جلال على الانتهاء من تصوير مسلسله "ضل راجل"، الذى يعرض طوال أيام شهر رمضان على قناة الحياة، ويتبقى له 6 أيام وينتهى من العمل بشكل نهائى، ويواصل مخرج العمل أحمد صالح فى مونتاج الحلقات وتسليمها للجهة المنتجة تزامناً مع عرضه.

وشهدت أحداث الحلقة 5 من المسلسل، تتبع جلال - ياسر جلال لنادين صديقة ابنته شهد - رنا رئيس، بالتاكسى ويسير خلف سيارتها ويجدها تقابل شاب – حازم، تذكر أنه رآه أثناء توصيل ابنته يوم الحادث، وأثناء مقابلتها له في شقته يطرق الباب فتفتح نادين وتجده ياسر جلال ويشتبك معه وأثناء إمساك ياسر جلال في عنق الشاب حازم الذى كاد أن يموت تضربه نادين بعصا على رأسه ويسقط مغشيا عليه .

وخلال قيادة ياسر جلال لسيارته التاكسى يجد الشاب حازم في طريقه ومعه عدد من البلطجية للاعتداء عليه لتنتهى الحلقة، فهل ينجح ياسر جلال في تأديب هؤلاء البلطجية؟ ومن هذا الشاب الذى يبدو عليه الثراء وينتمى إلى أسرة ذات سلطة؟ وما علاقته بالاعتداء على ابنته؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساء، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.