مدحت العدل يكشف تفاصيل لقاء الفنانين مع تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الدكتور والكاتب مدحت العدل، تفاصيل اللقاء الذي جمع بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، في حضور عدد من الفنانين وصناع الدراما التليفزيونية والسينمائية.

ونشر العدل، صورة من اللقاء، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق:ر"في لقاء عمل أخوي يملؤه الود والحب.. استضافنا معالي تركي آل الشيخ لمناقشة أعمال فنية مشتركة بين السعودية ومصر، تصب في مصلحة الفن والمشاهد العربي".

وأضاف: "إن شاء الله ترى النور قريباً.. لتصبح إضافة للقوى الناعمة العربية.. شكرا أبو ناصر على اللقاء والأخوة وحبك لوطنك الثاني مصر".

جدير بالذكر أن المؤلف مدحت العدل، يشارك في دراما رمضان ٢٠٢١ بكتابة مسلسل "ضد الكسر"، الذي يخوض بطولته نيللي كريم، مصطفى درويش، لقاء الخميسي، محمد فراج، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب.