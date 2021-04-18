شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب.. دياب "على الغريب" يحجز مكانه مع نجوم دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان دياب هذا العام في موسم رمضان تجربة درامية جديدة في مسلسل "نسل الأغراب" والذى يقدم دور "على الغريب" رئيس مباحث البلدة التي تدور بها أحداث المسلسل، ويواصل دياب تألقه فى المشاهد التى ظهر بها بداية من سرده لتاريخ قريته وصراع الأغراب بين عساف وغفران والعائلة التى فقدت الكثير من الأبناء بسبب صراعات الدم والثأر.

ويؤدى دياب دوره بكل سلاسة ومرونة في مشاهده التي ظهر بها مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، حيث يحاول الصلح بين "عساف وغفران" رغم الدم والثأر الذى يسيطر على بطلى العمل ويحاول على الغريب بكل هدوء أن يصفى الأجواء، وسنكتشف في الحلقات المقبلة كيف سيكون مصير شخصية على الغريب مع تطور الأحداث.

وهذه المرة الأولى التي يقدم فيها دياب دور شرطي من الصعيد، ولكنه تفوق في أداء الشخصية بشكل لفت الأنظار خاصة بعد نجاحه الموسم الماضى في "فرصة تانية" مع النجمة ياسمين صبرى، وظهوره كضيف شرف في عدد من الأعمال الأخرى، ويواصل دياب التقدم بخطوات ثابتة فى عالم التمثيل بعدما بزغ نجمه فى البدايات كمطرب وأصبح الآن يتألق فى المجالين.

وأشاد محمد سامى، مخرج ومؤلف مسلسل "نسل الأغراب"، بالفنان محمد دياب، وأداءه المميز خلال أحداث المسلسل، الذى يعرض حاليا ضمن موسم رمضان الدرامى، مؤكدا أنه ممثل موهوب ومحترف ومحترم ومركز وكل حاجة حلوة بالنسبة لأى مخرج.



محمد سامى ودياب

ونشر سامى، صورة مع دياب من كواليس تصوير المسلسل، صحبها بتعليق: "مبسوط بيك جدا يا دياب، من أول التحضير وفى التصوير، موهوب ومحترف ومحترم ومركز وكل حاجة حلوة بالنسبة لأى مخرج، تستاهل مكانة كبيرة يا ديبو، يا على بيه يا غريب".





فيما رد عليه دياب، من خلال التعليقات، قائلا: "والله العظيم أنا اللى مش عارف أشكرك ازاى يا أستاذ يا عظيم على إبداعك ومجهودك معايا عشان أطلع بالشكل ده، وهفضل أشكرك وأقولك إنى بجد محظوظ إنى كنت جزء من نسل الأغراب وإنى اشتغلت مع مخرج عظيم زيك، بحبك جداً جداً ويارب دايماً ناجح ومكسر الدنيا".





ويعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.