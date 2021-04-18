مجلة أمريكية تمنح النجمة كيم كارداشيان لقب 'مليارديرة'

محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

منحت مجلة فوربس الأمريكية، نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأمريكية كيم كارداشيان، البالغة من العمر 40 عاماً، لقب "مليارديرة"، على خطى أختها الصغرى كايلي وزوجها كاني ويست.



ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية تحتل كيم المرتبة 2674 في قائمة فوربس للمليارديرات وهي الأكبر على الإطلاق.

على الرغم من انتشار الوباء العالمي الذي أحدث الفوضى في الفئات ذات الدخل المنخفض، إلا أن أداء أصحاب المليارديرات كان الأفضل من أي وقت مضى خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

جدير بالذكر، فقد ظل مؤسس أمازون جيف بيزوس محتفظاً بلقبه كأغنى رجل في العالم بثروة صافية قدرها 177 مليار دولار؛ بينما يأتي رجل الأعمال الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في المرتبة الثانية بثروة قدرها 151 مليار دولار.

وتبلغ ثروة نجمة الواقع الآن مليار دولار بعد أن قامت بتنمية إمبراطوريتها التجارية على مدى السنوات القليلة الماضية من خلال العلامة التجارية للملابس الداخلية "Skims".

ولدى كيم حصة في Skims تبلغ 225 مليون دولار وفي يناير من العام الماضي، وقد باعت كيم 20٪ من علامة مستحضرات التجميل KKW Beauty إلى شركة Coty مقابل 200 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن كيم بدأت مسيرتها المهنية كمصممة وعارضة أزياء قبل أن تصبح هي وعائلتها من نجوم تلفزيون الواقع، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى شريط جنسي مع مغني الراب راي ج تم تسريبه من قبل وسائل الإعلام.

واستفادت هي وبقية أفراد العائلة منذ ذلك الحين من الشهرة لبناء علامة تجارية ضخمة.

وتشمل محفظة كيم التجارية؛ كلا من (KKW Beauty و KKW Fragrance و Skims و emojis مخصصة للهواتف الذكية تسمى Kimojis، وبرنامج واقعي يعتمد على حياتها).

كما أنها تكسب مبالغ طائلة من خلال حساباتها علي وسائل التواصل الاجتماعي واستفادت الكثير من الحملات الإعلانية في الماضي.