شكرا لقرائتكم خبر عن عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز تحيى حفل غنائي في الاوبرا .. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يوم الخميس المقبل، حفلا فنيا على مسرح النافورة لعازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيز وفرقتها، ضمن سهرات رمضان الذى يحييها عدد من نجوم الغناء، ويتضمن برنامج الحفل مختارات من الأعمال الموسيقية العالمية إلى جانب عددًا من الألحان الشرقية التراثية والمعاصرة لكبار النجوم التى أعادت صياغتها لتناسب آلة الماريمبا .

وكانت قد شاركت الفنانة نسمة عبد العزيز، مؤخرا في تحدى أغنية الهضبة عمرو دياب "محسود"، الذى أطلقه الهضبة خلال الفترة الماضية، بعد طرح البرومو الخاص بالأغنية، وطلب من الجميع المشاركة في التحدى بغنائه، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، مقطع فيديو لها وهي تؤدى التحدى بآلتها الموسيقية "الماريبا"، التي تشتهر باللعب عليها.

يشار إلى أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية فى كونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة، وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا المصرية والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية ومختلف المحافظات، وأطلق عليها الجمهور والنقاد لقب "أميرة الإيقاع" نظرًا لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية.