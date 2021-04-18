شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى رحيل الفنانة عزيزة حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الفنانة القديرة عزيزة حلمي عن عالمنا في مثل هذا اليوم 18 إبريل من عام 1994 عن عمر يناهز 65 عامًا.

عزيزة حلمى برعت فى تجسيد دور الأم خلال مشوارها الفنى، وظلت تعمل حتى آخر أيام حياتها، كما استطاعت بأدائها أن تقدم مثالا حقيقيا للأم المصرية بطباعها وحنانها وتضحيتها، وكان لها ظهور خاص بإحدى كليبات أغنية "ست الحبايب" بصوت الفنانة الراحلة فايزة أحمد.

ولدت في 6 يونيو 1926 وبدأت رحلتها الفنية في سن مبكرة من خلال علاقتها بالفنانة زينب صدقي والفنانة فردوس محمد حيث قدماها للمخرج أحمد بدرخان الذي أسند إليها دوراً في فيلم يا أبي مع محمد فوزي ونور الهدى عام 1946.

اشتهرت بتأدية دور الأم التى تخاف على أولادها، وتكافح فى تعليم أبنائها وترسيخ القيم والمبادئ بداخلهم، ومن أشهر هذه الأفلام، "ظلمونى الناس" و"حماتى قنبلة ذرية" و"سيدة القطار" و"الملاك الظالم" و"شاطئ الأسرار".

وتجاوزت عدد أفلام الفنانة الراحلة عزيزة حلمى، 200 فيلم، أهمها، "عدو المجتمع، نرجس، البيت الكبير، ظلمونى الناس، ليت الشباب، سر الأميرة، أيام شبابى، ست الحسن، ليلى غرام, حماتى قنبلة ذرية، البنات شربات, اولادى, كاس العذاب, البيت السعيد, حياتى انت، غلطة اب، جنة ونار، يسقط الاستعمار، بلال مؤذن الرسول، دهب، مليون جنيه، شاطئ الأسرار, المراهقات, طريق الابطال, نصف عذراء, هذا الرجل أحبه، أيامنا الحلوة".