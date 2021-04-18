شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يخوض تجربة المسرح لأول مرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم أحمد فهمى، أولى تجاربه فى عالم المسرح خلال الفترة المقبلة، وحاليًا فى مرحلة تحضيرات عمل مسرحى من إخراج محمد أوتاكا وتأليف أمير طعيمة وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية، ويراهن عليه خلال مشواره الفنى، ويقدمه بشكل جديد.

وكشف مؤخرًا النجم أحمد فهمى، عن العملية التي خضع لها في تركيا لمدة 6 ساعات بسبب تساقط شعره، خلال لقائه في الجزء الثانى من برنامج "يوم ليك" للإعلامية سمر يسرى، المذاع على قناة الحياة: "عندى مشكلة أن شعرى ابتدى يقع من قدام وخايف من الصلع روحت تركيا عملت عملية زرع شعر وقعدت في غرفة العمليات 6 ساعات وعشان ابتدى أصور لازم وقت كمان شهرين".

وأضاف: "أنا بحب الكلاب جدًا، وكان عندى كلب كنت بحبه أوى، ولما مات فضلت شهرين زعلان عليه، وكان عندى تكريم مهم وقتها ومرحتهوش عشان أدفن الكلب فى جنينة البيت عندى، وكل صور الكلب معلقها في المكتب ورسمته وشم على كتفى".

وتابع: "هناك 6 شخصيات لن أتعامل معهم مرة ثانية، أو يجمعنى أي عمل فني مرة أخرى معهم؛ لعدة أسباب أبرزها نفسيتهم وحشة، وفيه ناس كده مش سالكين من جوه".

وقال أحمد فهمى: "جابر القرموطى عرض خبرا عنى وعن هنا، وكان هزاره تقيل، اتصلت على الهواء في البرنامج وهزرت معاه هزار تقيل ودمك شربات وهموت من الضحك، وقفلت السكة على طول".

وأضاف أحمد فهمى: "خناقتى مع محمد رمضان كنت ضيف مع إبراهيم فايق وسألنى عن رفضى مشاركة هنا الزاهد في مسلسل البرنس لرمضان، أنا مرفضتش لكن قولتلها مساحة الدور لما يناسبها، ولكن لو بطولة قدامه كان يبقى تمام ومن 3 سنين كان فيه هجوم على محمد رمضان وأنا دافعت عنه، ولكن خلاص الموضوع خلص ومفيش أي خناقات ما بينا".