العيون على وندسور: الدقائق الأولى من مراسم جنازة الأمير فيليب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أبريل 2021 04:34 صباحاً - نُقِل نعش الأمير فيليب من قلعة وندسور إلى سيارة "لاند روفر كلاسيكية " عسكرية كشف عدلها الأمير فيليب لهذا اليوم، في حضور ابنه الأكبر الأمير تشارلز وابنته الوحيدة الأميرة آن التي يقال إنها الأميرة المفضلة لديه، ثم توالى وقوف وتشييع أفراد العائلة المالكة النعش وبداخله جثمان الأمير فيليب، وقرعت أجراس الكنائس قبل ثوان معلنة قرب بدء مراسم القداس الديني للصلاة على روحه والتحدث عن مزاياه وخدماته الوطنية للأمة ودول الكومنولث.

تشييع الجثمان من قلعة وندسور إلى الكنيسة

وخرجت الملكة إليزابيث الثانية مع مرافقتها في سيارتها "بنتلي" الملكية خلف النعش وهي ومرافقتها ترتديان الكمامات.

وسار الرجال فقط باستثناء الأميرة آن التي سارت خلف نعش والدها مع شقيقها الأمير تشارلز في المقدمة بينما يسير بالصف الثاني الأميرين أندرو والأمير إدوارد، بينما سار بالصف الثالث الأميرين ويليام وهاري بالصف الثالث يتوسطهما إبن عمتهما السيد بيتر فيليبس، الحفيد الأكبر للأميرة آن، وهذا الترتيب تم بموافقة الملكة حتى تحافظ على هدوء الأجواء بين الشقيقين المختلفين.

الملكة أول من يدخل الكنيسة

شاهد الملايين التغطية الحية المباشرة للجنازة عبر قناة وشبكة "بي بي سي" العربية، وبثت كافة القنوات المحلية والفضائية الجنازة مباشرة للملايين حول العالم، واتسمت الجنازة بالبساطة، والتنظيم العسكري الفائق الدقة،وكانت الملكة إليزابيث الثانية أول من دخلت كنيسة القديس سانت جورج تشابل التابعة لقلعة وندسور الملكية،وبداخلها أيضاً مركز حوارات الأديان والحضارات، وكان دخول الملكة إليزابيث الثانية بمفردها لتجلس أيضاً بمفردها مخطط له لحمايتها من خطر عدوى فيروس كورونا.

استقبال بصفارة البحارة

استقبل النعش من فرقة مشاة بحرية بالصفارة،وحمل النعش فرقة حرس شرف ملكي ثم انطلقت صفارة فرقة مشاة البحرية مجدداً لتحمل فرقة شرف بحرية النعش من حدائق الكنيسة إلى داخلها وجميع الجنود يؤدون التحية العسكرية.

إطلاق المدفع تحية للأمير فيليب

بدأت دقيقة صمت وطنية على روح الأمير فيليب قبل دخول النعش النهائي،وتم إطلاق نيران المدافع تحية للأمير فيليب بمراسم عسكرية كما كان يحب أن تكون ،ثم أدخل النعش للكنيسة على أنغام الموسيقى الكنسية، وعلى النعش كما رغب الأمير فيليب: قبعته البحرية، وسيفه الملكي وقفازاته وإكليل زهور.

ملابس رسمية سوداء تزينها الميداليات العسكرية

ارتدى الرجال كما طلب منهم: بدلات رسمية سوداء زينتها ميداليات عسكرية،لحماية الأميرين هاري وأندرو من الإحراج بعد تجريد الأمير هاري من رتبه وألقابه العسكرية الفخرية إثر تخليه عن واجباته الملكية وانتقاله للولايات المتحدة قبل عام مع عائلته، وارتباط إسم الأمير أندرو بفضيحة مستغل القاصرات الأمريكي جيفري أبشتاين، لكن صداقته بأبشتاين لم تدفع والدته الملكة إلى تجريده من ألقابه العسكرية.

واستمرت مراسم الجنازة في قسمها الديني بالتراتيل والأغاني الدينية المفضلة للأمير فيليب التي سيؤديها أربعة أشخاص فقط بسبب جائحة فيروس كورونا، وأشرف الأمير فيليب بنفسه باختيارهم، وباختيار كل تفاصيل جنازته التي أرادها جنازة احتفالية قصيرة وليست ملكية ضخمة، ونفذت له الملكة مايريد بإشرافها على تنفيذ كل ما أوصى به واختاره، وكل مدعو جلس في مقعده المخصص له، وترأس القداس رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي الذي افتتح القداس بخطاب مؤثر عن الراحل فقال:"تأثرنا بخدمته المخلصة وشجاعته الفائقة التي جعلت حياتنا أفضل بسبب خدماته وروح الفكاهة التي تميز بها،والله سيعزينا بفقدانه،وسنراه مرة أخرى في حياته الأبدية".

وانطلقت المراسم بقراءة من العهد القديم عن الله والطبيعة كما اختارها الأمير فيليب بنفسه،مثلما اختار التراتيل ومن يؤديها وتعبر كلها عن عمق روحانية الأمير فيليب لاهتمامه شخصياً باختيارها بدلا من أي فرد آخر من أسرته المالكة.

وتنقل الآن شبكة "بي بي سي" العربية مراسم القداس الديني لجنازة الأمير فيليب على الهواء مباشرة للملايين حول العالم على غرار نسختها الإنكليزية.