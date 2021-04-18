شكرا لقرائتكم خبر عن حساب مزور باسم أشرف زكى..ونقيب الممثلين: سنتخذ الإجراءات اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وجود أية صفحات رسمية له على موقع فيس بوك، مشدداً خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه ينزعج كلما رأى حسابات منسوبة له وتتحدث باسمه، آخرها حساب مزيف باسم "اشرف زكى" حيث حذر نقيب المهن التمثيلية من هذا الحساب الذى يتحدث بصفته كذباً، مضيفاً انه سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد صاحب هذا الحساب.



صفحة مزيفة يحذر منها الدكتور اشرف زكى

من ناحية أخرى كان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية تقدم قبل أيام ببلاغ للنائب العام ضد أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى، يتهمه بالسب والقذف والطعن فى أعراض الفنانات المشاركات فى حفل نقل "المومياوات" الملكية من المتحف المصرى، لمتحف الحضارة بالتحرير، وذلك عبر صفحته الإليكترونية والتى يتابعه عليها الآلاف.

وجاء فى البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامى وحمل رقم 64664 سنة 2021، أن الشاكى فوجئ بالمشكو فى حقه يقوم بالسب والقذف والطعن فى أعراض الفنانات المشاركات فى حفل نقل المومياوات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وتابع البلاغ أن المشكو فى حقه أورد عبارات تتضمن معنى السب والقذف والطعن فى الأعرض ضد عدد من الفنانات من بينهم يسرا وهند صبرى وسوسن بدر ونيللى كريم ومنى زكى والفنان أحمد حلمى، وطالب البلاغ بالتحقيق فى الواقعة وإحالة المشكو فى حقه إلى المحاكمة الجنائية.