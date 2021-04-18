هكذا عوضت ميغان ماركل غيابها عن جنازة الأمير فيليب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية في تقرير لها حول موقف دوقة ساسكس ميغان ماركل لتعويض غيابها عن جنازة الأمير فيليب دوق إدنبرة. ووفقاً للصحيفة، فقد تركت زوجة الأمير هاري، رسالة مكتوبة بخط اليد، وإكليل من الزهور لدوق إدنبرة في كنيسة سانت جورج في يوم جنازته.

وتغيبت ماركل عن حضور الجنازة بسبب ظروف حملها، حيث نصحها الأطباء بعدم السفر الذي يستغرق 10 ساعات إلى بريطانيا لحضور الجنازة. وبدلاً من ذلك، تابعت ماركل مراسم الجنازة عبر شاشة التلفزيون من داخل قصرها هي والأمير هاري في كاليفورنيا. أما إكليل الزهور فقد صنع يدوياً من قبل ويلو كروسلي، مصمم الأزهار الذي صمم أيضاً تنسيقات الأزهار لحفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل وحفل عمادة ابنهما، آرتشي.

وبناء على اختيار هاري وميغان، فقد تضمن الإكليل زهوراً خاصة ترمز إلى التراث اليوناني الذي يتحجر منه الأمير الراحل، وإلى مشاة البحرية الملكية. كما تضمن إكليل الزهور عشبة الجريس رمز الامتنان والحب الأبدي، وإكليل الجبل للدلالة على الذكرى، والخزامى للتكريس، والورود تكريما لشهر يونيو باعتباره شهر ميلاد فيليب. وإلى جانب إكليل الزهور، توجد رسالة بخط اليد من ميغان، المعروفة بمهاراتها في فن الخط.