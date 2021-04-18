شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق عن مشاركته بالقاهرة كابول: من أحب الأدوار لقلبى.. وصورته فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان أحمد رزق على دوره فى مسلسل القاهرة كابول: "من أحب الأدوار لقلبى أول ما شوفت الحلقة الأولى والثانية.. كانت شخصية متكاملة بتعرفى كل أبعدها، وقد ايه هو فنان ومتسامح ولما رمزى هدده بالقتل.. ولكن الفن مينفعش يعشش وسط اللى هما فيه، وعشان كده هو اللى اتقتل لا الفن والطيبة تبقى متواجدة مع الصراع ده.. وكان شخص طيب وأخر جملة قلها قبل ما يموت "حبوا بعض".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة إكسترا نيوز: "المؤلف بتستمع معه فى التمثيل أثناء الصمت، وفعلا كل شخصية ليها أبعاد ووجهة نظر والدور مكتمل ومجرد حلقتين وحبيت الشخصية رغم صغر الدور.. وحلقت شعرى زيرو مرتين وأنا شوفت الشخصية كده وبحاول أوصل الشخصية يالخيال ده، والفنان بيبقى مش عاوز يسرح شعره بسبب أنه بيخلص للفن وبيخليهم مش عاوزين حاجة تشغلهم". وتابع: "ولما قلت على اللوك للمؤلف قال لى إحنا شيفينوا كده.. والدور ده كله مصوره يومين فى 2020، ويومين فى يناير 2021، المسلسل كان هيتعرض السنة اللى فاتت وكورونا أجلت العمل بسبب المشاهد الخارجية، وسعيد برد فعله وقد أيه الإخلاص فى العمل.

وأضح: "المسلسل مليان رسائل وتصحيح لمفاهيم كتير بعض الناس متلخبطين فيها وناس راجعت حسابتها.. ودور الفن الحقيقى يغير من المسار الخطأ وعارفين أن فيه ناس كتير جدا ملعوب فى دماغهم.. وعمل مهم مثل الاختيار 2 وهجمة مرتدة والقاهرة كابول يمشون على مسار وطريق واضح ومستقبل جميل".