شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا أوه تبلغ عن سرقة مجوهرات بـ150 ألف دولار وتجدها بمنزلها اليوم التالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الممثلة العالمية ساندرا أوه، لحادث سرقة، حيث اتصلت بالشرطة بعد أن فقدت مجوهرات بقيمة 150 ألف دولار من منزلها في لوس أنجلوس، وحسب موقع TMZ عادت الممثلة Killing Eve ، البالغة من العمر 49 عامًا ، مؤخرًا إلى مكان الإقامة بعد بضعة أشهر من العيش في مكان آخر لتجد أن المجوهرات لم تعد موجودة ، فاتصلت بشرطة لوس أنجلوس للإبلاغ عنها ، ومن ثم بدأ التحقيق في ما حدث.



ساندرا أوه

لكن الشرطة، لم تعثر على أي علامات للدخول بعنف إلى العقار ، وقيل لها إن بعض الأشخاص سمح لهم بالدخول والخروج من المنزل أثناء غيابها، لكن الغريب في الأمر أن ساندرا اتصلت بالشرطة في اليوم التالي، وأخبرتهم أن المجوهرات المفقودة ظهرت في منزلها.

وكانت قد صرحت نجمة المسلسل ساندرا أوه، لـ موقع "variety"، قائلة: "لقد كان Killing Eve، واحدة من أعظم تجاربي، وأنا أتطلع إلى الغوص مرة أخرى في ذهن إيف الرائع قريبًا، أنا ممتنة جدًا لجميع الممثلين وطاقم العمل الذين نقلوا قصتنا إلى الحياة وللمعجبين الذين انضموا إلينا، وسيعودون لموسمنا الرابع والأخير المثير وغير المتوقع".

تدور أحداث المسلسل، حول مطاردات بين ضابطة مخابرات تلعب دورها البطلة ساندرا، التى تعيش حياة مملة وروتينية لا تترقى فى عملها أبداً، حتى بدأت مهمتها التى ستغير حياتها تماما، وهى اصطياد قاتلة مأجورة التى لعبت دورها "جودى".

المسلسل من بطولة ساندرا أوه، جودي كومر، فيونا شو، كيربي هاول- بابتيست، كيم بودنيا، ديفيد هيج، دارين بويد، شان ديلاني، وأوين ماكدونيل.