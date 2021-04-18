شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "هجمة مرتدة": الشخصيات هى اللى بتحدد اختيار النجوم.. وعز وهند الأنسب للمسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب باهر دويدار مؤلف مسلسل هجمة مرتدة، إن آليات العمل فى الدراما المخابراتية اختلفت عما قبل، معقبا: "زمان كان العدو الأساسى إسرائيل وصراع عسكرى على مساحة أرض، ولكن اليوم هناك أطرافا كثيرة فى اللعبة والمصالح، مابقتش مصالح عسكرية فقط".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة إكسترا نيوز: "أجندة المخابرات اختلفت عما قبل.. وفى مسلسل رأفت الهجان بيقى هناك جمل صريحة لا تقبل تغيير لها حتى لا يحدث لبس.. وبنحاول نضيفه بقدر الإمكان ميبقاش بشكل غير ملفت".

وتابع: "الشخصيات هى اللى بتسوق اختيار النجوم وأحمد عز نجم كبير وله شعبية ومناسب جدًا للشخصية.. والشخصيات معالجة ومكنش عندنا غير أحمد عز وهند صبرى".

وكانت شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "هجمة مرتدة" إثارة كبيرة والذى يقوم ببطولته النجمان أحمد عز وهند صبرى ويذاع على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 10.45 دقيقة، حيث تنوعت الحلقة ما بين مشاهد أكشن وغموض على مدار الأحداث.