شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "هجمة مرتدة": الشخصيات هى اللى بتحدد اختيار النجوم.. وعز وهند الأنسب للمسلسل والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة إكسترا نيوز: "أجندة المخابرات اختلفت عما قبل.. وفى مسلسل رأفت الهجان بيقى هناك جمل صريحة لا تقبل تغيير لها حتى لا يحدث لبس.. وبنحاول نضيفه بقدر الإمكان ميبقاش بشكل غير ملفت".
وتابع: "الشخصيات هى اللى بتسوق اختيار النجوم وأحمد عز نجم كبير وله شعبية ومناسب جدًا للشخصية.. والشخصيات معالجة ومكنش عندنا غير أحمد عز وهند صبرى".
وكانت شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "هجمة مرتدة" إثارة كبيرة والذى يقوم ببطولته النجمان أحمد عز وهند صبرى ويذاع على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 10.45 دقيقة، حيث تنوعت الحلقة ما بين مشاهد أكشن وغموض على مدار الأحداث.
مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.