شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى الأعلى مشاهدة بين تترات مسلسلات رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم تامر حسنى قائمة الأعلى مشاهدة بين تترات مسلسلات موسم رمضان 2021 بتتر "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب، كما تصدر تريند تويتر ويوتيوب الموسيقى.

تصدُّر النجم تامر حسنى تريندات السوشيال ليس غريبًا، فهو النجم صاحب الشعبية الكبيرة فى مصر والوطن العربى، ودائما يعمل فى صمت ليفاجئنا بين حين وآخر بعمل مبهر، سواء فى الغناء أو السينما ليتصدر من خلاله نسب الاستماع وإيرادات السينما.

كان النجم تامر حسنى قد طرح أولى الرباعيات بصوته بعنوان "نفس المكان" ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، الذى يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان، وهى من كلمات وألحان هيثم نبيل.

الرباعية تأتى بعد نجاح تتر المسلسل بصوت تامر حسنى والتى حققت 9 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وهى من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى فهد، وتحكى قصة اللقاء الأول بين أحمد السقا ومى عمر بعد خروجه من السجن.

ويغنى النجم تامر حسنى عددا كبيرا من الأغانى فى أحداث مسلسل "نسل الأغراب"، حيث تصل عدد أغانيه إلى 9، يتم توزيعهم خلال الحلقات، وهى كالتالى: 3 أغنيات من كلمات هيثم نبيل، و2 من كلمات سارة سعيد، 3 من كلمات كريم سامى، وأغنية من كلمات مشتركة بين هيثم نبيل وكريم سامى، وتوزيع ورباعيات ورؤية فنية تامر حسنى، وتحمل الأغنيات أسماء "نسل الأغراب"، "نفس المكان"، "متكابرش"، "يادى الترحال"،"صوت الحق"،" الحيرة"، "كيف الديابة"، "فرعون"، "يا ولدى".

ويُعرض المسلسل على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويُعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يُعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويُعاد الساعة الساعة 10.15 صباحا و3.30 عصرا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.