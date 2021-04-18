شكرا لقرائتكم خبر عن محبي السقا يلتفون حوله أثناء تصوير "نسل الأغراب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد السقا، عن فيديو يبرز فيه التفاف محبيه حوله أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "نسل الأغراب"، حيث ظهر السقا المحبيبن يلتفون حوله، كما ظهر يلتقط لصور مع بعض الأطفال الذين يسكنون في مناطق تصوير الحلقات المسلسل، وعلق السقا علي الفيديو بـ" شكرا للجمهور العظيم ولسة ولسهو لسه".

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON، ذهاب فردوس عبد الحميد إلى عساف "أحمد السقا" في منزله، وتحاول معه أن تصل لحل ينهى الصدام بينه وبين غفران "أمير كرارة"، ولكن عساف يظل على موقفه بأنه يريد عودة زوجته جليلة "مى عمر" وابنه حمزة "أحمد مالك"، وأنه لن يعيد والدة غفران إليه إلا بعد تنفيذ ما يريد.

حمزة وسليم، يواسيان والدتهما جليلة بعد ضرب والدهما غفران، ويذهبان لمعاتبة غفران على ذلك لينفعل عليهما ويخبرهما بأنه قابلت عساف الغريب، ويذهب دميرى "محمد جمعة" إلى أخيه عساف في المنزل، ليقابله عساف بعتاب شديد على عمله مع عدوه غفران وتركه يأخذ زوجته جليلة وابنه حمزة، ومشاركته لشقيق غفران، إلا أن دميرى يدافع عن نفسه ويخبره بأن عساف السبب في كل ما يحدث.

يرفض عساف مسامحة أخيه دميرى، ويعلم منه أن أخته عزيزة "منة فضالى" مريضة بالقلب ، وبعد ذلك يطلب من دميرى مغادرة المكان وأنه لن يسامحه، بينما تترك جليلة منزلها وتذهب الى منزله أخيها العمدة حسيب "ادوارد" بعد شعورها بالضيق ورغبتها في الراحة بعد أزمتها مع غفران.

يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب"، تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.

احمد السقا من الحلقة

محمد جمعة

عساف الغريب فى الحلقة الخامسة

فردوس عبد الحميد

فرودس عبد الحميدفى الحلقة

احمد السفا وفردوس عبد الحميد