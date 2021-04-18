شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقي يتصدر تريند تويتر بعد تألقه في دور الشهيد اللواء محمد جبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال النجم أشرف عبد الباقي، استحسان الآلاف من المغردين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد إبداعه في تجسيد شخصية الشهيد اللواء محمد جبر، مأمور قسم شرطة كرداسة، في الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، الذي استُشهد على يد العناصر الإرهابية المسلحة التي اقتحمت القسم يوم فض اعتصام رابعة.

وسرعان ما تحول النجم أشرف عبد الباقي لحديث الساعة بعد دقائق من انتهاء الحلقة الخامسة، التي شهدت إبراز حقيقة الجماعة الإرهابية ومخططها في إسقاط الدولة المصرية، وتسارع الكثيرون بالثناء على دور الفنان أشرف عبد الباقي، الذي جسد شخصية مأمور قسم كرداسة بشكل رائع وصل لقلوب المصريين.



اشرف عبد الباقي ترنيد تويتر

وتستكمل أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2" مع استعراض فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، والأحداث التي شهدتها أقسام الشرطة والكنائس وغيرها من المنشآت العام من الهجوم المسلح والتخريب من قِبَل جماعة الإخوان، ويعود المشهد مرة أخرى إلى الاعتصام، ويظهر مصطفى أبو سريع وهو يحث المعتصمين على المغادرة بدلاً من الوقوف أمام الشرطة.



الفنان اشرف عبد الباقي فى الحلقة الخامسة



اشرف عبد الباقي ضمن احداث الحلقة الخامسة من الاختيار 2

ويسمع أحد المعتصمين ما يقوله أبو سريع وحثه للناس على المغادرة، ليخفى سلاحه ويضربه في ظهره ليقع قتيلاً، بينما يدخل الدكتور "سامح الصريطى" القيادى بالجماعة ميدان رابعة ولا يبالي بالقتلى والدم، ويقول: "كل ما دوائر الدم كترت كل ما يكون في ثأر بكل بيت في مصر"، بينما يذهب المشهد على قهوة، حيث يتواجد رفاعى "هادى الجيار" يتابع عملية الفض من التليفزيون مع صديقه عادل "أحمد حلاوة"، ويخبر الموجودين أن الاخوان يريدون عمل دولة داخل الدولة، ويدعو لابنه يوسف أن يعود له سالما.

المشهد يعود مرة أخرى إلى قسم كرداسة، حيث يحدث هجوم عنيف على القسم بالآر بى جى والمتفجرات، حتى يتم اقتحام السجن وقتل اللواء محمد جبر "أشرف عبد الباقى" ومعه عدد من الضباط داخل القسم والتمثيل بجثثهم داخل القسم، فيما يستطيع زكريا "كريم عبد العزيز" التعامل مع الهجوم على قسم شرطة المنيا رغم المسلحين الذين يهاجمون القسم.

وتبدأ قوات الشرطة السيطرة على ميدان رابعة، ويستسلم المعتصمون ويغادرون الميدان وسط حراسة الشرطة التي حاولت طوال الوقت ضبط النفس وعدم إطلاق الرصاص الحى على المسلحين المهاجمين لهم، مع دمج المشاهد الحقيقية المصورة فى 2013 مع المشاهد المصورة بالمسلسل.