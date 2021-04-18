شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 5.. نرمين الفقى تجند ابن الشيمى لحسابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، بمقابله كرم " محمد إمام " لعلى ابن شمس " محمد مهران " فى الشارع، وكان كرم مرتديا ملابس على التى أحضرتها له شمس، فيسأله على من أين أتى بتلك الملابس ويعرف منه أنه الصعيدى الذى فقد الذاكرة، فقد حكت له أمه عليه، ولكن تحدث مشادة كلامية بينهم تنتهى بانصراف على من أمامه.

يذهب كرم " محمد إمام " لمحل الشيمى " محمد رياض " ليبدأ عمله فتبدأ ملك شرح كل ما يخص العمل له، ثم تذهب لأخيها خالد " مؤمن نور " لاستدراجه فى الكلام حتى تعرف منه السر الذى يخفيه هو وأبيها " محمد رياض عليها، كما قالت لها شمس " نرمين الفقى " فيقول لها أن حسن خطيبها " خالد أنور " خانها مع صديقها فريده " ولاء الشريف " وتزوجا عرفى بعد خطوبتهم بستة أشهر وهى الأن حامل منه.

تذهب ملك مسرعة لحسن وتواجهه بما عرفت ولكنه ينكر كل ذلك ويحاول إقناعها أن هذا الكلام هراء ولا صحة له ولكنها تنهار وتقول له أنه هو وفريده أحقر من عرفت فى حياتها، وتخلع دبلته من يدها وتفسخ الخطوبة، وتطلب من والدها الشيمى " محمد رياض " أن يأتى لها فى محل الذهب لأنها تريد أن تتحدث معه وعقب مجيئه تواجهه بما عرفت وتلومه بسبب إخفاء ذلك عليها وتطلب منه ألا يتعامل مع عنتر الحلق " بيومى فؤاد " مرة أخرى.

يذهب الحاوى " أحمد حلاوة " للشيمى " محمد رياض " ليخبره باختفاء ابنته ويطلب ورقة الزواج العرفى لابنته وابن عنتر الحلق فيتفاجأ أنه أعطاها لحسن الحلق " خالد أنور " فيثور عليه لأنه بذلك ضيع حق ابنته ويحاول الشيمى تهدئته ولكن بلا جدوى، على جانب آخر يذهب على " محمد مهران " لحسن الحلق " خالد أنور " ويتعدى عليه بالضرب بسبب ما فعله فى أخته فريده " ولاء الشريف " وتسرع شمس " نرمين الفقى " وكرم " محمد إمام لفض المشاجرة ويقع عنتر الحلق " مغشى عليه فى الشارع فيكتب كرم اسم علاج لصديقه " محمد حافظ " لإحضاره بسرعة من الصيدلية وبالفعل مجرد أخذ عنتر الحلق العلاج يفيق على الفور.

يتفق الشيمى " محمد رياض " مع عامر العقاد " أحمد عبد الله محمود " ليعرف منه من قام بسرقة المجوهرات من خزنته ويطلب منه الاخر اسماء كل العاملين عنده فى المحل حتى يتمكن من البحث، على جانب آخر نتفاجأ بابن الشيمى " مؤمن نور " يقابل شمس " نرمين الفقى " فالظاهر أنها قامت بتجنيده ضد أبيه وهو من سرق الخزنة، وهذا ما ستؤكده الحلقات القادمة.

يذهب كرم" محمد إمام " لأمين " ياسر الزنكلونى الذى خرج من السجن ويبحث عنه، وفى نفس الوقت يأتى المعلم حمبولى " محمد محمود " لأمين حتى يخبره بمكان كرم ليتفاجأ أنه عنده ويفض المشاكل التى بينهم ويعرف حبمولى من أمين أن كرم أو رجب كما يدعى أمين قد نصب عليه فى ٢ مليون جنيه فى بيع أثار بالصعيد ولكنه تأكد من فقد ذاكرته لذلك قرر ألا ينتقم منه حتى تعود له الذاكرة.