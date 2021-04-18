شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 5.. الشرطة تكشف عن القائم بمحاولة قتل نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث جديدة شهدتها الحلقة الـ5 من مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم، وكشفت الحلقة عن الذى حاول قتل سلمى (نيللى كريم) بهدف السرقة، وهو حارس الأمن باتفاق مع الخادمة، حيث قام بتبديل هارد الكاميرات الخاصة بالكومباوند للدخول بشكل سهل إلى فيلا سلمى، بعدما تتبعت الشرطة هاتفها.

وتوالت الأحداث بظهور سلمى (نيللى كريم) وزوجها كريم (محمد فراج)، مع سينيتا خليفة ونادين (لقاء لخميسي) وزوجها، وهم فى أحد أماكن السهر، وحاول زوج نادين التحرش بسلمى، وقامت مشاجرة بين فراج وزوج لقاء الخميسي.

يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.