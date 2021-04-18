شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 5.. هنا الزاهد تواجه خالد أنور بخيانته لها وتفسخ خطبتها منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل النمر للنجم محمد إمام والذى يذاع على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع، بعض الأحداث المثيرة حيث قامت ملك "هنا الزاهد" بإستدراج أخيها خالد "مؤمن نور" فى الكلام حتى تعرف منه السر الذى يخفيه هو وأبيها "محمد رياض" عليها، كما قالت لها شمس "نرمين الفقى" فيقول لها أن حسن خطيبها "خالد أنور" خانها مع صديقها فريدة "ولاء الشريف" وتزوجا عرفى بعد خطوبتهم بستة أشهر وهى الآن حامل منه.

تذهب ملك مسرعة لحسن الحلق وتواجهه بما عرفت ولكنه ينكر كل ذلك ويحاول إقناعها أن هذا الكلام هراء ولا صحة له ولكنها تنهار وتقول له أنه هو وفريدة أحقر من عرفت فى حياتها، وتخلع دبلته من يدها وتفسخ الخطوبة، وتطلب من والدها الشيمى "محمد رياض" أن يأتي لها فى محل الذهب لأنها تريد أن تتحدث معه وعقب مجيئه تواجهه بما عرفت وتلومه بسبب إخفاء ذلك عليها وتطلب منه ألا يتعامل مع عنتر الحلق " بيومى فؤاد " مرة أخرى .

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.