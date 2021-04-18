شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 5.. محمد ممدوح يبحث عن جثة "شاهين" وسيد رجب يفاجئه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "لعبة نيوتن"، للنجمة منى زكى، والذى يُعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، باصطحاب "مؤنس" محمد فراج لـ"هنا" منى زكى إلى المطعم الخاص به، وتناولا الطعام سويا، ودارت بينهما دردشة، وروت له كل تفاصيل حياتها.

وأخبرت "هنا" "مؤنس" بأن في مصر لديها مشروع هي وزوجها "حازم" محمد ممدوح وهو "منحل"، من أجل إنتاج العسل الطبيعى، فتغزّل فيها، مشيدا بقوتها كامرأة، وأن ابنها سيكون فخورا بها، الأمر الذى كان مفاجئا بالنسبة لها، فتتذكر في مشهد "فلاش باك" عندما كانت تقترح على زوجها أي فكرة، حيث كان يقابلها بالسخرية.

وقام "مؤنس" بتوصيلها إلى المكان الذي تقطن به، وقامت بتعريفه على "زى" آدم الشرقاوى، الذى تسكن معه، وأخبرته بأنه زوج صديقتها، وأخبرها بأنه سيحاول إيجاد فرصة عمل لها في المطعم الخاص به بعد بحث ذلك مع إدارة الـHR.

وعلى الجانب الآخر يذهب "حازم" بسيارته إلى الأرض التى كان بها المنحل في منتصف الليل لرؤية ماذا حدث لـ"شاهين" بعد أن قتله بتسليط النحل على وجهه، وبعد استخدام هاتفه في البحث عنه تفاجئ بـ"الحاج بدر" بعد أن سأله عن سبب بحثه لتنتهى الحلقة بشكل تشويقى للمشاهدين عن ما ستحمله الحلقة المقبلة.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 5



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 5



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 5



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 5