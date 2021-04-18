شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن للنجمة منى زكى يتصدر تريند جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، تريند محرك البحث جوجل، بعد تصاعد الأحداث منذ الحلقة الرابعة مرورا بالحلقة الخامسة، بسبب أحداث الاثارة والتشويق التي شهدها العمل منذ أولى حلقاته، ولاقى ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعى، كما انه يحظي بنسب مشاهدة عالية، لم تقدمه النجمة منى زكى بأداء في غاية البراعة من خلال الشخصية التي تقدمها ضمن الأحداث



مسلسل لعبة نيوتن تريند جوجل

وبدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى والذى يعرض على في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بمشهد ذهاب "حازم" محمد ممدوح إلى "المنحل" الخاص به، بعد أن علم بأن "شاهين" الرجل الذى يعمل مع "الحج بدر" سيد رجب، قام بإحراق المنحل وهدمه وعند دخول الغرفة المتواجدة بجوار المنحل وجد الرجل الذى يعمل مع "بدر" سيد رجب جالسا، والذى حاول استفزاز "حازم" بأخذ صورة زوجته "هنا" منى زكى، ولكنه لم يستطع أن يفعل له شيئا خاصة أنه يحمل سلاحا ناريا.



مسلسل لعبة نيوتن

واستمر شاهين في استفزاز "حازم" ببعض الجمل والمتعلقة بزوجته، فقام "حازم" بالانتقام منه وإلقاء غذاء النحل على وجهه، وهو الأمر الذى جعل النحل يتكاثر على وجهه حتى قتله، وفر "حازم" هاربا بسيارته حتى وصل إلى منزل أسرته وطلب من والدته أن ينام وأن تتركه دون أن يدخل عليه أحد



مسلسل لعبة نيوتن

وشهدت أحداث الحلقة، ذهاب "هنا" منى زكى إلى قسم الشرطة أثناء وجودها في أمريكا لاستلام "الباسبور"، وتواجد هناك أيضا المحامى "مؤنس" محمد فراج، والذى أخبرها بأنه محامى مصري وأن معظم المصريين يتواصلون مع المركز الذى يعمل فيه وهو المركز الاسلامى، واذا كانت تحدثت معهم لم تكن تأتى إلى القسم.



مسلسل لعبة نيوتن

وبعد خروج "هنا" منى زكى و "مؤنس" محمد فراج من قسط الشرطة، وحديثه معها وتقديم يد المساعدة لها في أي شيء وبالتالي طلبت منه أن تجد وظيفة إن أمكن ولكنها يغمى عليها في الشار لينقذها ويصطحبها للمستشفى، وبعد الكشف عليها اتضح بأن حالتها الصحية مجرد إرهاق، وبعد الكشف على الجنين أخبره بأنه ولد الأمر الذى أدخل البهجة عليها، وطلب منها الاهتمام بصحتها من أجل صحة الجنين.



مسلسل لعبة نيوتن

تدور قصة مسلسل لعبة نيوتن حول رحلة حازم وهنا، الذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.