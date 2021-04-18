تركي آل الشيخ ينشر صورا من مقابلته مع عمرو دياب ويسرا وأديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن سعادته بعد مقابلته مع بعض الفنانين المصريين والشخصيات العامة.

ونشر "آل الشيخ"، على صفحته عبر موقع "فيسبوك"، صورا من اللقاء، وعلّق قائلا: "سعدت اليوم بقبول دعوة أخي العزيز عمرو بدر وفرحت بشوفة نخبة من العزيزين على قلبي... شكراً لكم صنعتم يومي... أخوكم".

وظهر في الصور مع تركي آل الشيخ، كل من النجوم عمرو دياب ويسرا ونيللي كريم، والإعلامي عمرو أديب، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وغيرهم.