خلال جنازة الأمير فيليب.. أناقة كيت ميدلتون ومعطف أوجيني الباهظ الثمن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: حافظت نساء العائلة المالكة البريطانية على أناقتهن المعتادة خلال جنازة الأمير فيليب، وارتدت جميعهن إطلالات سوداء مع مجوهرات جذبت الانتباه.

وارتدت كيت ميدلتون معطفاً أسود من توقيع مصممة الأزياء البريطانية كاثرين ووكر، وأكملت إطلالتها بمجوهرات خاصة بالملكة إليزابيث، منها عقد اللؤلؤ الذي ارتدته سابقاً في حفل الذكرى السبعين لزفاف الملكة والأمير فيليب في قلعة وندسور في عام 2017، كما ارتدته الأميرة ديانا في عام 1982، خلال مأدبة أقيمت في قصر هامبتون كورت. كذلك، ارتدت كيت أقراطاً مملوكة للملكة وقبعة من المصمم الأيرلندي فيليب تريسي، وحقيبة يد من المصممة غابرييلا هيرست.

وعلى الجانب الآخر، ارتدت الأميرة بياتريس معطفاً طويلاً من توقيع المصممة كلير ميشيفاني، وقبعة مزينة بفيونكة سوداء كبيرة.

في حين اختارت الأميرة أوجيني ارتداء معطف أسود بقيمة 5690 جنيه إسترليني، لحضور الجنازة ونسقته مع حقيبة يد من غابرييلا هيرست.

كما أظهرت كونتيسة ويسيكس، صوفي نفس القدر من الأناقة بمعطف أسود من سوزانا لندن وحذاء بكعب عالي.