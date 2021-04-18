شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة من وراء كواليس تصوير الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة الصاعدة نور إيهاب، متابعيها وجمهورها، بصورة جديد تجمعها مع النجم كريم عبد العزيز، من وراء كواليس تصوير الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، والتي شهدت فض اعتصام رابعة المسلح من قبل العناصر الإرهابية التابعة لجماعة الأخوان المسلمين.

وظهرت إيهاب وهي بجوار عبد العزيز، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت " فخوره أنى كنت جزء من عمل مشرف زي "الاختيار٢" شرف كبير جدا جدا ليا و هفضل دايما فخورة بيه".

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.