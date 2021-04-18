شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 5.. أحمد عز ينجح فى تهريب "خالد" لمصر بعدما أحل التنظيم دمه بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى والمذاع على شاشة dmc فى الـ 11 الا ربع مساء بتشويق وإثارة كبيرين، من حيث انتهت به حلقة الأمس، وذلك بعدما تفاجأ "خالد" الذى يلعب دوره محمود حافظ بوجود عز "سيف العربى" بدلاً من أسامة "أمير صلاح الدين" حيث سأله عن أسامة ولماذا لم يأت ليندهش عز ويسأله عن استغرابه من عدم معرفته بأن زملاءه في التنظيم قتلوه.



احمد عز ومحمود حافظ

ليؤكد له خالد أنه مختفى من ثلاثة أيام، بعدما اكتشف التنظيم بأمره، وأحل دمه، وبالتالي لن يقول أي كلمة لديه إلا حالة تسليمه للسلطات في مصر، وهو الأمر الذى اقتنع به سيف العربى في البداية إلا أنه اشترط عليه الحصول على أي معلومة لديه لتوصيلها لمصر كى يطمئنوا له، وبالفعل وصلت المعلومات للمخابرات المصرية وعلموا أن أبو أيوب المصرى كان معروف باسم آخر هو أبو حمزة المهاجر قبل دخوله العراق وشهرته بهذا الاسم.



احمد عز

لتحدد السلطات المصرية تسليمه خلال 6 ساعات واخبار سيف العربى بضرورة العودة بـ 48 ساعة من المطار بشكل عادى حتى لا يشكوا فيه، وهو ما حصل بالفعل خلال عربة اسعاف إلا أنهم تعرضوا لاطلاق نيران أفلتوا منها في النهاية بحيلة من خلال سيف العربى، بعدما أشعل النيران في العربة وفجرها ثم جرى، وسلم خالد بالفعل ليسافر مصر، ويعود هو إلى بغداد.