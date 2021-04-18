شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى مالوش كبير" الحلقة 5.. غزل تهرب مع الخديوى من بطش زوجها عابد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "اللى مالوش كبير"، بمعرفة غزل "ياسمين عبد العزيز" أن زوجها عابد تيمور "خالد الصاوى" اتفق مع الخديوى "أحمد العوضى" على قتلها في فيلا السخنة، وقال لها: "اللي بيحصل ده نمرة وبتتعمل علينا وعابد اتفق بعد ما اقتلك اخد 20 مليون جنيه"، ثم ينزل عابد من على السلالم ويقول لهما: "مش نمرة ده درس صغير؛ لأن مينفعش كائنات زيك يخدشونى بس سيف الخديوى طلع حنين"، ليرد عليه سيف: "أنا ميتلعبش بيا أنا عاوز فلوسى".

وخلال الأحداث تهرب غزل مع الخديوى إلى العزبة ليحميها من بطش عابد، ويقول لها "الخديوى": عابد مش هيسكت وممكن يلبسك قضية لتقول له غزل عاوزه اطلق ومش عاوزه حاجة منه أنا عاوزه حريتى ومش عاوزه فلوس منه"، وتحكى غزل مع الخديوى عن أهلها.

ويتفق عابد "خالد الصاوى" مع رفعت "خالد سرحان"؛ لأنه يكره الخديوى "أحمد العوضى"، ويقول له: "الخديوى واخد مزرعة وموقف عليها حراسة، وواخد حاجه ملكى عاوز أرجعها".









مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.