شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5 تكشف تعامل الشرطة مع المسلحين بفض اعتصام رابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2" مع استعراض فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، والأحداث التي شهدتها أقسام الشرطة والكنائس غيرها من المنشآت العام من الهجوم المسلح والتخريب من قبل جماعة الإخوان، ويعود المشهد مرة أخرى إلى الاعتصام، ويظهر مصطفى أبو سريع يحث المعتصمين على المغادرة بدلاً من الوقوف أمام بعضنا، حسب قوله.

يسمع أحد المعتصمين ما يقوله أبو سريع وحثه للناس على المغادرة، ليخفى سلاحه ويضربه في ظهره ليقع قتيلاً، بينما الدكتور "سامح الصريطى" القيادى بالجماعة داخل ميدان رابعة لا يبالي بالقتلى والدم ويقول "كل ما دوائر الدم كترت كل ما يكون في ثأر بكل بيت في مصر"، بينما يذهب المشهد على قهوة حيث يتواجد رفاعى "هادى الجيار" يتابع عملية الفض من التليفزيون مع صديقه عادل "أحمد حلاوة" ويخبر الموجودين أن الاخوان يريدون عمل دولة داخل الدولة ويدعى لابنه يوسف أن يعود له سالماً.

المشهد يعود مرة إلى قسم كرداسة وهجوم عنيف على القسم بالأربى جى والمتفجرات، حتى يتم اقتحام السجن وقتل اللواء محمد جبر "أشرف عبد الباقى" ومعه عدد من الضباط داخل القسم والتمثيل بجثثهم داخل القسم، فيما يستطيع زكريا "كريم عبد العزيز" التعامل مع الهجوم على قسم شرطة المنيا رغم المسلحين الذين يهاجمون القسم.

تبدأ قوات الشرطة في السيطرة على ميدان رابعة واستسلام المعتصمين ويغادرن الميدان وسط حراسة الشرطة التي حاولت طوال الوقت ضبط النفس وعدم إطلاق الرصاص الحى على المسلحين المهاجمين لهم، مع دمج المشاهد الحقيقة المصورة فى 2013 مع المشاهد المصورة بالمسلسل.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.