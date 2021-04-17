شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5.. فض اعتصام رابعة والاستعانة بمشاهد حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2"، بدء تحركات قوات الشرطة صباح يوم 14 أغسطس 2013، إلى ميدانى رابعة العدوية والنهضة، مع عرض ما يحدث في كل محافظات مصر بنفس التوقيت، واستعان صناع العمل بمشاهد حقيقية، تم تصويرها وقت فض الاعتصام، وعرضها مع مشاهد المسلسل لإظهار الصورة كاملة للجمهور.

تدخل سيارات الشرطة اعتصام رابعة، مع مناشدة رجال الشرطة المعتصمين مغادرة الاعتصام قبل بدء الفض بـ5 دقائق، مع طمأنتهم بأنه لن يتم القبض على أي منهم، وفجأة يتم إطلاق نيران من داخل الاعتصام تجاه قوات الشرطة، كما تعرضوا لطلقات قناصة استُشهد بها أكثر من ضابط الشرطة، وبدأ ضباط الشرطة إطلاق النار على استحياء ناحية المسلحين الذين يطلقون عليهم النار.



مسلسل الاختيار 2

تعطى قيادات الجماعة داخل الاعتصام تعليمات لحلفائهم المسلحين في المحافظات بالتحرك، وبالفعل تم هجوم على الكنائس وأقسام الشرطة في أكثر من محافظة، المشهد ينتقل إلى كرداسة وهجوم عنيف على القسم في وجود اللواء محمد جبر "أشرف عبد الباقى" ومعه عدد من أفراد الشرطة، أما الضابط زكريا يونس "كريم عبد العزيز" فيتواجد في المنيا، ويتم هجوم على القسم، ويعطى زكريا تعليمات بعدم إطلاق رصاص حى والتعامل بالغاز فقط.



مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" يُعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 3.30 عصرا، ويُعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحا والساعة 11.30 صباحا والساعة 4.45 مساء.



مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كل من: كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.