شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج Black Panther II مستمر رغم القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج ريان كوجلر أن فيلم Marvel الجديد Black Panther II، سيظل يصور في جورجيا على الرغم من قانون التصويت الجديد التقييدي للولاية، وهو قانون يتعلق بتقديم تعويضات مالية لتصحيح جرائم العبودية في الولايات المتحدة

وحسب موقع Shadow and Act ، يقول مخرج الفيلم ريان كوجلر إنه سيمضي قدمًا في خططه للتصوير في جورجيا هذا الصيف.

وتتلقى ولاية جورجيا الأمريكية ضربة جديدة فى صناعة السينما، بينما تحاول التعافى من الآثار السلبية لإغلاق دور السينما بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد، ففى الوقت الذى قررت فيه الولاية إعادة فتح دور العرض، فقدت جورجيا إنتاجًا سينمائيًا كبيرًا بسبب تشريعاتها التقييدية الجديدة على التصويت.

وكانت قد كشفت بعض التقارير أن النجم العالمى الراحل تشادويك بوسمان، سيكون حاضراً فى الجزء الثانى من فيلم الأكشن والخيال Black Panther 2، ولن يتم إعادة صياغة الفيلم مع ممثل آخر بعد رحيل بوسمان في أغسطس عن عمر ناهز الـ43 بعد صراع مع المرض.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة الـ bbc، قال رئيس شركة مارفل، إن أداء بوسمان كان مبدعًا ويتجاوز أي تكرار للشخصية في أي وسيط آخر من ماضي Marvel، مضيفاً "ولهذا السبب لن نعيد صياغة الشخصية، ولتكريم الإرث الذي ساعدتنا تشاد فى بنائه، نريد أن نواصل استكشاف عالم واكاندا وجميع الشخصيات الغنية والمتنوعة التي قدمت في الفيلم الأول".

وتابع فيجي "المخرج رايان كوجلر، الذي صنع النسخة الأصلية، "يعمل بجد" بالفعل على العمل، والذي من المقرر انطلاق عملية تصويرن في يوليو 2022، وكانت هناك تكهنات بأن صانعي الأفلام سيستخدمون مضاعفة رقمية لبوزمان في التكملة، لكن المنتج التنفيذي فيكتوريا ألونسو سبق أن أنكر ذلك".

ومن المتوقع أن يفوز النجم العالمي الراحل بجائزة أوسكار بعد وفاته عن لعبه عازف البوق القوي في فيلمه الأخير، Ma Rainey's Black Bottom ، الذي تم عرضه مؤخرًا في دور السينما وسيُعرض على Netflix الأسبوع المقبل.

وكان فيلم Black Panther ، الذي حقق 1.3 مليار دولار (1 مليار جنيه إسترليني) في شباك التذاكر العالمي، أول فيلم خارق يتم ترشيحه لأفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار.