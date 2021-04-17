شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 5.. فخ من جميلة عوض لمى كتكت واستيلاء باسل على مستشفى يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث مثيرة شهدتها الحقة الـ5 من مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا والذى يذاع على قناة cbc، ومشاهد فلاش باك تتذكر قيها يسرا - مريم حينما طلب منها باسل الخياط - يوسف الزواج منها واقناعها بالموضوع رغم رفضها بسبب ابنتها وزوجها عزيز، واكتشفت يسرا سرقة يوسف - باسل الخياط لها واستيلاءه على المستشفى الخاصة بها بالتوكيل العام الذى كان لديه.





وتوالت الأحداث خلال الحلقة حيث أقدمت جميلة عوض "تمارا" على فضح صديقتها الثانية لمى كتكت "نهى" أثناء حفل زفافها، وتبين أن تمارا - جميلة عوض، تعاني من اضطرابات نفسية قد غدرت بصديقتيها، حيث تسببت في إنهاء علاقة صديقتها "نانسي" بـ"خالد" قبل ذلك.

وفى الحلقات السابقة نصبت تمارا - جميلة عوض، فخا في الحلقات السابقة لصديقتها "نانسي" والتي كانت صورتها أثناء تغيير ملابسها، وهددت جميلة عوض صديقتها بالفيديو، لتجبرها على الانصياع لأوامرها بالحضور في منزل أحد أصدقائها ليلا، موهمة إياها بأنها ستقابلها هناك.