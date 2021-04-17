شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "ضل راجل" يتصدر تريند تويتر بعد عرض الحلقة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، تريند تويتر، حيث يشيد الكثير بالمسلسل، حيث يناقش شقا اجتماعيا به الكثير من المواقف المثيرة والمشوقة، والمسلسل تصدر تريند تويتر بعد عرض الحلقة الخامسة من المسلسل، حيث يتبع ياسر جلال نادين بالتاكسى ويسير خلف سيارتها ويجدها تقابل شاب – حازم، تذكر أنه رآه أثناء توصيل ابنته يوم الحادث، وأثناء مقابلتها له فى شقته يطرق الباب فتفتح نادين وتجده ياسر جلال ويشتبك معه وأثناء إمساك ياسر جلال فى عنق الشاب حازم الذى كاد أن يموت تضربه نادين بعصا على رأسه ويسقط مغشيا عليه.

مسلسل ضل راجل يتصدر توتير

مسلسل ضل راجل الحلقة 5

يدور حوار بين الطبيب إيهاب فهمى والدكتورة نور اللبنانية ويخبرها أن ملف البنت أغلق في المحاضر على أنه حادث وليس اعتداء على شرفها. وبعد خروجها تتذكر مشاهد فلاش باك من اعتداء أبيها على أمها بالضرب بالإضافة إلى اعتداء طليقها عليها وهو السبب الذى يجعلها تتمسك بحق الفتاة شهد.

تطالب نور اللبنانية

ياسر جلال بالذهاب إلى سرايا النيابة لتقديم محضر وإثبات الاعتداء على ابنته لأن المستشفى تحاول إثبات الواقعة على أنها حادث سير فقط لكنه يرفض حتى لا يفتضح أمر ابنته وخوفا على زوجته نرمين الفقى في حال عرفت بالواقعة.

مسلسل ضل راجل حلقة 5

وخلال قيادة ياسر جلال لسيارته التاكسى يجد الشاب حازم في طريقه ومعه عدد من البلطجية للاعتداء عليه لتنتهى الحلقة، فهل ينجح ياسر جلال في تأديب هؤلاء البلطجية؟ ومن هذا الشاب الذى يبدو عليه الثراء وينتمى إلى أسرة ذات سلطة؟ وما علاقته بالاعتداء على ابنته؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.