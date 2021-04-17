شكرا لقرائتكم خبر عن "وكل ما نفترق" الحلقة 5.. ريهام حجاج مهددة بالموت حرقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 5 من مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج والتي تحمل عنوان "الفراق الخامس.. كرامات"، باحتفال قرية طماطة بمولود العمدة من زوجته ريهام حجاج. فى الوقت الذى تستعد فيه زينب – الشخصية الثانية التى تؤديها ريهام حجاج- فى النزول من الجبل لمكان الحفل على فرس .

وفى مشهد آخر، تحاول نجمة – رحاب الجمل – تنفيذ مخطط زوجات العمدة عمرو عبد الجليل بخطف المولود الجديد، وتضرب نفسها بمطواة حتى تدّعى أن مجهولين خطفوا المولود الجديد بعد الاعتداء عليها، لكن العمدة ينجح فى إعادته.

تنتهى مشاهد الفلاش باك، ويعود المخرج بالزمن إلى الحدث الحالى، بمشهد لريهام حجاج مكبلة الأيدى والأرجل، أمام شيخ الغفر – الفنان أحمد صيام – وينتقل المشهد إلى مسجد القرية حيث يجلس شيخ الغفر مع العمدة الجديد ويحاول إقناعه بالتخلص من – مأمونة - ريهام حجاج حرقًا.

يواجه – جوهرى - شرنوبى، زنفل المشكوك فيه في واقعة خطف الطفلة فريدة ابنة – قمر - ريهام حجاج، لأنه الوحيد الذى يعيش من الخيالة، لكنه ينكر علاقته بهذا الأمر لأن عائلته الخيالة كلهم ماتوا.

يحاول – حسام - أحمد فهمى تتبع أرقام السيارة التي خطفت الطفلة فريدة، فيكتشف أنها لزوج حبيبته الأولى، يذهب إليها في "البيوتى سنتر" الذى تملكه يواجهها بالأمر، فتتصل على زوجها لتعرف منه رقم سيارته فتكتشف أنه مخالف لذلك الرقم الذى يتتبعه حسام.

يذهب غريب – عمدة طماطة – لملاقاة "مأمونة" ريهام حجاج، ويقول لها إنه سمع عن كراماتها كثيرا، وأنه يؤمن بالكرامات وتوسل إليها أن تلبى لها طلبه، يدخل عليهما أحد الخراس يخبر العمدة أن أهل القرية في طريقهم إلى هنا وشيخ الغفر أمر بـ"ضرب النار فى المليان"، فيعطيها العمدة آلة حادة حتى تفك نفسها من القيود .

تذهب نعمت – سلوى خطاب – بصحبة رجالها لنجدة جوهرى – محمد شرنوبى – من مكان اختطافه وتنجح في تخليصه منهم ومعه "زنفل" .

تنجح – مأمونة – ريهام حجاج، في تخليص نفسها من القيود التي ربطت حول يديها، لكنها تجد شيخ الغفر أمامها، ويقودها أمام الجمع من أهل القرية ويقول لهم أنها ملعونة ويجب التخلص منها ورميها في "منقد" .

مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.