شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب زاهى زركش الحلقة 5.. يحيى الفخرانى حائر بين قبول ورفض فكرة الأبوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 5 من مسلسل نجيب زاهي زركش، وقوع يحيى الفخراني "نجيب زاهي زركش" في حيرة بين قبول ورفض فكرة الأبوة، وأنه والد شاب من الشباب الثلاثة ممن يعملون في شركته.

وشهدت الحلقة 5 من المسلسل احتفال نجيب زاهي زركش بعيد ميلاد ابنة شقيقته نانسي، وقام طريف (محمد محمود) بدعوة الشباب الثلاثة لعيد ميلاد نانسي ليتفاجأ نجيب زركش بوجودهم إلا أنه ورغم إعجابه بالشباب الثلاثة، إلا أنه رفض التفكير في الأمر، والبحث عن ابنه من بينهم.

وشهدت أحداث المسلسل قيام نجيب زاهي زركش بالحصول على عينات من أولاد زوجته شفيقة "هالة فاخر"، وذلك لتحليلها وبيان من هو ابنه منهم من خلال تحليل الـDNA، حيث جمع الثلاثة وحصل على عينة شعر وأظافر ولعاب من الفم، ليقوم بفحصها والتعرف على ابنه الوحيد من زوجته الراحلة شفيفة - هالة فاخر، لكن نجيب زاهي زركش غضب، وألقى العينات في وجه الطبيب بعدما طلب منه إجراء تحليل DNA منه أيضا.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يُعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحا والساعة 1:00 صباحا.

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

ويعود يحيى الفخرانى بمسلسل "نجيب زاهى زركش" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلى" عام 2018.