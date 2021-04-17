شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 5.. منى زكى يغمى عليها ومحمد فراج ينقذها ويصطحبها للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، والذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، ذهاب "هنا" منى زكى إلى قسم الشرطة أثناء وجودها في أمريكا لاتسلام "الباسبور"، وتواجد هناك أيضا المحامى "مؤنس" محمد فراج، والذى أخبرها بأنه محامى مصري وأن معظم المصريين يتواصلون مع المركز الذى يعمل فيه وهو المركز الاسلامى، واذا كانت تحدثت معهم لم تكن تأتى إلى القسم.

وبعد خروج "هنا" منى زكى و "مؤنس" محمد فراج من قسط الشرطة، وحديثه معها وتقديم يد المساعدة لها في أي شيء وبالتالي طلبت منه أن تجد وظيفة إن أمكن ولكنها يغمى عليها في الشار لينقذها ويصطحبها للمستشفى، وبعد الكشف عليها اتضح بأن حالتها الصحية مجرد إرهاق، وبعد الكشف على الجنين أخبره بأنه ولد الأمر الذى أدخل البهجة عليها، وطلب منها الاهتمام بصحتها من أجل صحة الجنين.

وكعادة المصريين فتحت "هنا" قلبها وتحدثت مع "مؤنس" وروت له كل التفاصيل وسبب حضورها لأمريكا، وسألها عن ماذا ستسمى ابنها لترد عليه بأنها تريد اسمه "إبراهيم" بسبب حبها لوالد زوجها "حازم" محمد ممدوح.

تدور قصة مسلسل لعبة نيوتن حول رحلة حازم وهنا، الذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 5



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 5



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 5



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 5