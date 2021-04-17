شكرا لقرائتكم خبر عن "مسحراتى رمضان" يحصد أعلى نسب متابعة ويهدف إلى استلهامً روح المجتمع المصرى المعروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل منصة البلاتفورم عرض برنامج " مسحراتى المحروسة" الذى حاز على اكبر نسبة مشاهدة جعلته يتصدر تريندات السوشيال ميديا فى مصر.

و"مسحراتي رمضان" برنامج يعتمد على الأغنية والصورة، ويهدف إلى استلهامً روح المجتمع المصرى المعروف بعاداته وتقاليده الاصيلة، وتماسكه كنسيج واحد عبر كل عصور التاريخ وعادات وتقاليد الأسرة المصرية.

وتزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك يقدم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع التليفزيون المصري ومنصة البلاتفورم على الفيس بوك البرنامج الغنائى " مسحراتى المحروسة"، الذى يؤكد على قيمة الانتماء للوطن، ونبذ الارهاب والتطرف وإعلاء الحس الوطنى، وتبنى قضايا المرأة باعتبارها المدرسة الاولى التى يتخرج منها الحاضر والمستقبل.

ويقدم البرنامج عدة رسائل مفادها التسامح والمحبة ونبذ التعصب الاعمى وترسيخ مفهوم المواطنة وتحمل المسئولية تجاه الوطن ومحاربة التحرش والعنف ضد المرأة والمرأة المعيلة والمرأة المعاقة، والتصدى لظاهرة زواج القاصرات والتنمر ومحاطر الانترنت وتمكين المرأة ودعمها فى تولى الوظايف وفى المشاركة السياسية.

كما يتعرض البرنامج لنفحات شهر رمضان المبارك من خلال بعض الحلقات عن الجمالية والأزهر والحسين والسيدة زينب، لاستعادة عبق الماضي لليالى وطقوس شهر رمضان المعظم، حيث تطوف كاميرا البرنامج على بعض الاماكن الاثرية فى مصر القديمة كخلفية للحلقات.

ويقدم البرنامج الصورة المترجمة للاغنية من خلال تقنية ال 3D وال 2D واللوحات الفنية، ويقع فى ٣٠ حلقة مدة كل حلقة ٤:٣٠ دقيقه ويتم تقديمة من خلال قنوات التليفزيون المصرى ومنصة البلاتفورم على الفيس يوم