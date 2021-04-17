شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "هجمة مرتدة" التريند الأول لليوم الخامس.. ومغردون: مصر مليانة أبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع مسلسل "هجمة مرتدة" للفنان أحمد عز والفنانة هند صبرى، أن يحظى بشعبية كبيرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة خلال أيام قليلة من طرحه في السباق الرمضاني الحالي، وأصبح المسلسل حديث الساعة في وقت قصير جداً منذ عرض أولى حلقاته، التي ضمت الصراع في المنطقة العربية بالشرق الأوسط ومحاولات التخطيط لتقسيمها.

وفي اليوم الخامس على التوالي، احتل مسلسل هجمة مرتدة، المركز الأول لقائمة تريند تويتر، للحديث عن تفاصيل الحلقات السابقة وتوقع الحلقات القادمة من قبل المغردون، بالإضافة الى استخدام بعض العبارات للثناء على دور الممثلين الذين جسدوا أدوارهم بشكل رائع.



مسلسل هجمة مرتدة يتصدر تريند تويتر

وتسارع المغردون عبر حساباتهم الشخصية للتعليق على المسلسل، وفى تغريدة لأحدهم كتب قائلاً " مصر مليانة أبطال عمر ما حد هيعرفهم ولا حتى أهلهم"، مضيفاً صورة من إحدى المشاهد التي ضمت احمد عز، كما كتبت أخرى "يعني الواحد مش عارف يقول ايه علي المسلسل ده بجد كل يوم عياط، بجد فخورة أن في عمل زي ده في بلدنا".



جانب من التعليقات

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل هجمة مرتدة، خلافًا وانقسامًا فى الرأى فى القاهرة ما بين الضابط أكرم "نضال الشافعى" وقائده رفعت المسيرى "هشام سليم"، وذلك بسبب إصرار أحمد عز "سيف العربى" على كشف شخصية أبو أيوب المصرى الذى تولى قيادة تنظيم القاعدة فى العراق.

ورأى نضال الشافعى أن ثقة سيف العربى فى نفسه وإحساسه بأنه يحقق إنجازًا عظيمًا قد تهد المعبد بأكمله وتسبب مشاكل، فى حين رأى هشام سليم أن عليهم دعم سيف فى مهمته، خاصة أنهم تفصلهم خطوة على معرفة من هو أبو أيوب المصرى.



مغرد على مسلسل هجمة مرتدة



تعليق على مسلسل هجمة مرتدة

ورصدت أحداث الحلقة الوصول لمعلومات في غاية الأهمية من قبل أحمد عز "سيف العربى" بعد تمكنه من الحصول على صور من أحد السجون الأمريكية بالعراق وأرسلها لجهاز المخابرات فى القاهرة.

ورصدت الصور محمد زغلول عبد المحسن من كفر الشيخ والذى سافر إلى أفغانستان وظهر في العراق باسم أبو طلحة الكنانى، أما الثانى فيحمل اسم أبو عمر المهاجر سعودى الجنسية، وأهمية الشخصين تعود لاهتمام السلطات المصرية والسعودية بالوصول لهما بأى طريقة، ورغم ذلك لم يتم إخبارهم بتواجدهما.



جانب من التعليقات على مسلسل هجمة مرتدة

ثم وصل الأمر بعد ذلك إلى استرجاع هند صبرى ذكرياتها مع الفنان أحمد عز، حيث تم الكشف للمرة الأولى عن علاقتهما الرومانسية معًا في القدم، وذلك بعدما سألت نور محمود عن أخبار المصريين المتواجدين في العراق، وعما إذا كان أصيب أحدهما ليخبرها بضرورة عدم التفكير في أي شيء سوى مهمتها قائلاً: "احنا تعبنا كتير على ما نزرعك هنا، مش عايزين أي حاجة تبوظ اللى بنعمله".