شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 5.. غفران يصفع جليلة على وجهها بعد مقابلتها عساف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON، بمعرفة غفران "أمير كرارة" خبر مقابلة زوجته جليلة "مى عمر" لعدوه وزوجها الأول عساف "أحمد السقا"، ليعود إلى المنزل منفعلاً ويصفعها على وجهها أكثر من مرة، وتحاول أن تكذب عليه ولكنه يضغط عليها حتى تعترف بأنها لا تعرف لماذا ذهبت إلى مقابلته؟ ويظل يضربها.

العمدة حسيب "إدوارد" يعيش في خوف من رد فعل عساف الغريب تجاهه؛ لأنه السبب في تطليقه زوجته جليلة بعد دخوله السجن، ويحاول أخوه على "دياب" إزالة الخوف والقلق منه، وفجأة يأتي خبر ضرب غفران لأختهما جليلة، ليذهبا مسرعين وبصحبة والدتهما "سلوى عثمان" إلى سرايا غفران، لعتابه على ضربه جليلة أختهما ليخبرهما غفران بما فعلته، ليدخل على في مشادة كلامية كادت تنتهي بمشاجرة بينهما.

تصدم جليلة أخويها حسيب وعلى، وأمها واعترفت بأنها قابلت عساف لأنه وحشها، وتسألهم هل عساف هو الذى قتل والدها بالفعل، ليرد أخوها على بأنها تريد أن تجد عذرا لعساف من أجل أن تعود له، وتنصحها أمها أن تكمل مع زوجها لأن الذى تريده صعب تحقيقه، وإن حدث سيكون عواقبه كبيرة، ويؤيد حسيب الحديث هو الآخر.



نسل الاغراب الحلقة 5

يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة 2 عصرا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحا و3.30 عصرا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.



غفران الغريب



مى عمر



أمير كرارة



نسل الاغراب الحلقة 5