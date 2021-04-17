هكذا احتفلت ياسمين صبري بمرور عام على زواجها من أبو هشيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من احتفالها بمرور عام على زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ونشرت ياسمين، صورة تجمعها مع "أبو هشيمة" عبر حسابها على "تويتر"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وعلّقت: "أول عام سعيد يا حبيبي".

واحتفل الثنائي ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة بزواجهما في ١٧ أبريل ٢٠٢٠.

وعقد قرانهما في حضور عائلي فقط، مراعاة لظروف وتدابير الوقاية الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎ وغيرهم.

المسلسل معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.