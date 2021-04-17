مي حلمي تفجر مفاجآت عن طليقها محمد رشاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــــرد: فجّرت الإعلامية المصرية مي حلمي مفاجآت صادمة عن طليقها المطرب محمد رشاد، مشيرةً إلى أنه كان يعتدي عليها بالضرب ويخونها.

وقالت حلمي خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”: “كان يضربني كثيراً، وآخر مرة ليلة رأس السنة تقريباً، وذهبت إلى العمل وآثار الضرب واضحة تحت عيني”. وأوضحت أنها كذبت على “الماكيير” في العمل، وقالت إنها ارتطمت بالباب، وتم إخفاء الآثار بالكثير من المكياج، مشيرة إلى أنها حاولت الدفاع عن نفسها بـ”طفاية” كانت على الطاولة وألقتها عليه.

وأكدت حلمي أنها حاولت الانتحار بعد طلاقها من محمد رشاد، والسبب في ذلك هو الخيانة الزوجية، قائلة: “الخيانة وجعتني ومررت بأشياء كثيرة”.

وبينت أنها كانت تصرف على زوجها في السابق، قائلةً: “كنتُ أساعد بيتي وحياتي وليس هو، والزوج أفضل له يبيع مناديل في الشارع ولا يوافق على أن زوجته تصرف على البيت”.

يذكر أن الفنان محمد رشاد انفصل عن زوجته المذيعة مي حلمي بعد قرابة عام فقط، عقب قصة حب أثارت اهتمام الرأي العام في مصر.