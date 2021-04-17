شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 5.. منى زكى فى قسم الشرطة لاستلام "الباسبور" وظهور محمد فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى والذى يعرض على في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بمشهد ذهاب "حازم" محمد ممدوح إلى "المنحل" الخاص به، بعد أن علم بأن "شاهين" الرجل الذى يعمل مع "الحج بدر" سيد رجب، قام بإحراق المنحل وهدمه وعند دخول الغرفة المتواجدة بجوار المنحل وجد الرجل الذى يعمل مع "بدر" سيد رجب جالسا، والذى حاول استفزاز "حازم" بأخذ صورة زوجته "هنا" منى زكى، ولكنه لم يستطع أن يفعل له شيئا خاصة أنه يحمل سلاحا ناريا.

واستمر شاهين في استفزاز "حازم" ببعض الجمل والمتعلقة بزوجته، فقام "حازم" بالانتقام منه وإلقاء غذاء النحل على وجهه، وهو الأمر الذى جعل النحل يتكاثر على وجهه حتى قتله، وفر "حازم" هاربا بسيارته حتى وصل إلى منزل أسرته وطلب من والدته أن ينام وأن تتركه دون أن يدخل عليه أحد

على الجانب الآخر اصطحب "زى" آدم الشرقاوى، "هنا" منى زكى، لإحدى المطاعم لتناول زوجبة الفطار، وبدأت الدردشة بينهم بعدما تساءلت "هنا" عن مصدر أمواله وعيشته خاصة وانها على علم بأنه يتعاطى المخدرات، وأخبرته ان قسم الشرطة أخبرها بأن جواز السفر لديهم، وطلبت منه أن يقوم بتوصيلها بالقرب منه.

وذهبت "هنا" منى زكى لقسم الشرطة وأخبرها أحد أفراد الأمن بالدخول إلى المكتب، وهو المكتب الذى تواجد فيه الفنان محمد فراج في ظهوره الأول بالمسلسل بشخصية "مؤنس" محام مصري.

تدور قصة مسلسل لعبة نيوتن حول رحلة حازم وهنا، الذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 5



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 5



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 5



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 5