شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 5 .. محمد رمضان يوزع أموال الإنجليز على الفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 5، قيام محمد رمضان بطل المسلسل بسرقة مقر الإنجليز وفتح الخزينة حيث وجد بها ذهب وقطع أثرية، وقام رمضان ببيع الذهب ومنح فقراء قريته، ماعز وأرانب وغيرها من الأشياء لتساعدهم على المعيشة.

وشهدت الحلقة قيام شفيقة - هبة مجدي بالذهاب إلى فريدة سيف النصر لتقوم بإجهاضها، وذلك بعدما حاول جدها أن يعيدها إلى زوجها مسعد - حمدي الوزير، إلا أن زوجها أتهمها بالزنا ظلما وبهتانا ورفض عودتها إلى ذمته.

واستغل ابن فريدة سيف النصر الموقف وكذب على شفيقة - شقيقة موسى وقال لها إن شقيقها يبحث عنها ليقتلها وقام باصطحابها للسفر فى القطار إلا أن حالتها الصحية تدهورت بسبب مشروب قامت فريدة سيف النصر بإعطائه لها لتجهضها وانتهت الحلقة وهي تنزف الدماء في القطار.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

وحل محمد رمضان ضيفاً على برنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصرى على قناة DMC وقال خلال الحلقة:"هخلص تصوير "موسى" يوم 5 رمضان لو فضلنا ماشيين بنفس الجدية والجهد"، مؤكدًا: "أنا ليس عندى قوانين فى التصوير ولازم يكون معايا الـ 30 حلقة قبل ما أدخل أصور ولازم أذاكر كويس، وبستغرب أن فى حد بيصور وميبقاش عارف لسه النهاية وتحولات الشخصية إزاى".