شكرا لقرائتكم خبر عن هيلين ماكرورى تخسر معركتها ضد السرطان قبل عرض الموسم الأخير من Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الحزن على طاقم تمثيل المسلسل الإنجليزي الشهير Peaky Blinders، بعد إعلان وفاة النجمة العالمية هيلين ماكروري، صاحبة شخصية "بولى جراى" في الأحداث، أمس عن عمر يناهز الـ 52 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن النجمة العالمية التي سطع نجمها في أحداث مسلسل العصابات الشهيرة، أمضت الفترة الأخيرة في مواجهة مرضها اللعين الذي أعلنت اصابته به منذ حوالي عام، حتى أعلن زوجها الممثل العالمي داميان لويس، وفاتها بتغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر أمس.

وكان آخر ظهور إعلامي للنجمة العالمية ماكروري وزوجها، في إبريل العام الماضي، تحدثا فيها عن مبادرتهما لإطعام العاملين في مجال الرعاية الصحية والخطوط الأمامية في المملكة المتحدة، في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، جمعا فيها مليون دولار وأنشأ نظامًا مركزيًا للوجبات الساخنة ليتم توصيلها إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية في لندن.



هيلين ماكروري

وعلى جانب آخر، ووفقًا للتقرير الذى نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، فإن النجم العالمي كيليان مورفي، صاحب الـ 44 عاماً، يعيش فترة صعبة، بعد ظهوره فى حالة سيئة أثناء تقيئه فى الشارع، وهو ما يشير إلى تعرضه لوعكة طبية وبالرغم من ذلك يواصل عملية التصوير لعرض الموسم الجديد من بيكي بيلايندرز.

وكان قد ظهر شيلبي كعادته في كامل أناقته بكواليس تصوير الموسم الجديد، بجوار النجمة العالمية ناتاشا أوكيف، حيث ارتدي صدريته الداكنة الشهيرة وقميصه الأبيض المتناسق ورابطة العنق الحمراء، والمعطف الأسود الشهير، مع قبعته الرمادية الشهيرة، بينما ارتدت ناتاشا التي تلعب دور "ليزي"، معطفاُ باللون البنفسجي مع فستان باللون الأسود.