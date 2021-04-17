شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تبرز تصدرها تريند جوجل بمسلسلها "حرب أهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة يسرا تريند جوجل بمسلسلها "حرب أهلية"، حيث نشرت يسرا صورة من تصدرها التريند علي اكونت الانستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ " Trending on Google".

هذا يأتي بعد تصاعد الأحداث بشكل كبير في 4 حلقات فقط، وحدوث أكثر من بلوت تويست في مدة زمنية قصيرة، فبعد أن كانت يسرا هي مريم المريضة النفسية للدكتور يوسف (باسل الخياط)، نكتشف إنها الزوجة السرية ليوسف الذي يخدعها مقابل الحصول على المال.

الأمر لا يتوقف عند ذلك، ففي الوقت نفسه تصبح تمارا (جميلة عوض) محور شر مواز في المسلسل، فبينما هي الابنة العاق لمريم، هي أيضاً من تخرب حياة صديقاتها بطريقة منهجية.

في المسلسل تقوم يسرا بدور مريم، وهي امرأة ثرية، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها.

مسلسل "حرب أهلية" من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعى وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.